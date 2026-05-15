МИД России: Москва не проявляет инициативу к диалогу с Токио

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелепыми заявления японских властей о том, что Россия стремится к контактам с Японией, которые прозвучали 11—12 мая. По ее словам, в нынешних условиях подобные утверждения выглядят бессмысленно, поскольку именно Токио из солидарности с Западом выбрал линию на ограничение диалога.

Захарова подчеркнула, что Москва открыта к контактам, если поступит соответствующее обращение, однако не проявляет инициативы и не напрашивается на общение. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что не получали предложений о возобновлении встреч от японской стороны.

Захарова добавила, что если Япония действительно заинтересована в защите интересов своих компаний, остающихся в России, то для этого необходимо создать благоприятную политическую атмосферу. Вместе с тем в начале месяца контакты между странами возобновились: Япония впервые после блокады Ормузского пролива получила партию российской сырой нефти.

Наталья Жирнова