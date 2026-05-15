В Татарстане за год снизилось количество обращений из-за укусов клещей

Случаев заражения населения клещевыми инфекциями тоже не зарегистрировано

Фото: Реальное время

По состоянию на 13 мая 2026 года в больницы Татарстана обратилось 1,4 тыс. человек по поводу укусов клещей. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Больше всего укусов зафиксировано в Казани (309), Челнах (149), Альметьевском (108), Нижнекамском (108) и Елабужском (67) районах.

При этом случаи заражения населения клещевыми инфекциями не зарегистрированы.

В Татарстане тем временем обрабатывают от «кровопийц» парки, скверы, места массового отдыха населения и территории летних оздоровительных организаций. Тем не менее в ведомстве также призвали татарстанцев вакцинироваться для защиты от КВЭ.

— Сделать профилактические прививки необходимо всем, кто планирует посещение эндемичных территорий. Календарных ограничений в этом вопросе нет, но если вы планируете поездку в эндемичный район летом, то вакцинацию целесообразно сделать заранее, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 30 районов признали эндемичными по клещевому энцефалиту.

Никита Егоров