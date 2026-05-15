В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за экстремально высокой температуры воздуха

Температура воздуха превысит норму на 9—11 градусов

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана объявило штормовое предупреждение. В период с 16 по 22 мая 2026 года жителей региона ожидает аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит норму на 9—11 градусов, а максимальные показатели термометров могут достигать от +26 до +33 градусов.

Главное управление МЧС России по РТ рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности. Необходимо поддерживать прохладную температуру в помещениях, избегать длительного пребывания на солнце, особенно в дневные часы. Важно носить легкую одежду из натуральных тканей, головные уборы и солнцезащитные очки, а также соблюдать питьевой режим.

Особое внимание следует уделить безопасности пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Рекомендуется регулярно навещать их и контролировать состояние здоровья.

В условиях жары возрастает риск возникновения пожаров. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать сухую траву, быть осторожными при использовании открытого огня и электроприборов. Необходимо своевременно очищать территории от мусора и сухой растительности. Ранее в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности — в лесах республики сохраняется IV класс пожарной опасности.



Наталья Жирнова