В Альметьевском районе предупредили о новой схеме мошенничества на теме СВО

Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками госфонда «Защитники Отечества»

В России активизировались мошенники, которые обманным путем пытаются получить деньги у семей погибших участников боевых действий. Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками Государственного фонда «Защитники Отечества», сообщает администрация Альметьевского района Татарстана.



Сообщается, что при получении неожиданного звонка или сообщения необходимо сохранять спокойствие и сразу прекращать разговор. Категорически запрещено сообщать данные банковских карт, личных документов и коды подтверждения. В случае сомнений следует самостоятельно связаться с официальными представителями ведомств по проверенным каналам связи.

Важно помнить: представители государственных структур никогда не просят деньги через мессенджеры и не требуют оплаты за государственные услуги по телефону.

Наталья Жирнова