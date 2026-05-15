Трамп заявил, что операция против Ирана выполнена на 75%

Он также опроверг информацию о том, что Ирану удалось сохранить значительную часть ракетных установок

Фото: Реальное время

Военная кампания США против Ирана завершена только на 70—75%. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Причем Америка намерена вернуться и закончить начатое, сказал лидер страны журналистам, кадры опубликовал Белый дом на YouTube.

Трамп также опроверг публикацию The New York Times о том, что Ирану удалось сохранить значительную часть ракетных установок. По его словам, уничтожено около 80% пусковых установок.

Что касается ядерной программы Ирана, то Трамп считает достаточным 20-летний мораторий на обогащение урана. Однако, по его словам, уровень гарантий со стороны Тегерана оставляет желать лучшего.

Еще он отметил, что прекратить огонь США решили по просьбе других государств, а именно в качестве «одолжения Пакистану».

Также США, по его словам, расследуют дело об ударе по школе для девочек в Минабе на юге Ирана.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов обвинил Запад в двойных стандартах и высказался об ударе по Ирану.

Никита Егоров