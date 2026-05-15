В Казани планируют запустить речные трамвайчики от новых марин до центра города

В Генеральный план Казани включили более 30 водных объектов — развитие водной инфраструктуры станет новым драйвером развития городской территории

В Генеральный план Казани включили более 30 новых водных объектов, включая 11 городских марин и пять спортивных сооружений. Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина на Международной выставке International Property Market.

Развитие водной инфраструктуры станет новым драйвером развития городской территории. Особое внимание уделяется доступности воды для горожан — застройщики обязаны оставлять не менее 500 метров свободной территории перед берегом. Проект развития яхтенной инфраструктуры поддерживается на государственном уровне и включен в Концепцию развития яхтенного туризма до 2030 года.

— Качественная коллаборация инфраструктуры марины и очень выверенного формата жилья даст колоссальные результаты, — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Кроме того, Стасишин предложил властям Казани запустить речные трамвайчики от новой марины до центра города — это кратно увеличит турпоток и сделает воду по-настоящему доступной для жителей и гостей.

В ближайших планах — строительство марины на 700 мест на полуострове «Локомотив», центра экстремальных видов спорта с искусственной волной и нескольких детских парусных школ, где смогут обучаться до 5 тысяч детей. Места для швартовки появятся около Центра семьи «Казан».

Важным проектом станет строительство марины возле парка «Елмай» и у комплекса «Яр Парк», где также появится детская парусная школа. На Кремлевской набережной формируются новые места для швартовки судов.

Особый интерес представляет масштабный проект «Казань марина» в Лаишевском районе. Инвестиции в проект составят около 30 миллиардов рублей. На берегу Куйбышевского водохранилища построят марину на 300 яхт, всесезонный эллинг на 500 мест, пирс для круизных судов, пятикилометровую набережную и гостиничную инфраструктуру. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с инвестором создание курорта «Казань марина».



