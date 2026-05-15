Минниханов обвинил Запад в двойных стандартах и высказался об ударе по Ирану

Ряд стран получили преимущества в экономике и политике благодаря эксплуатации ресурсов других государств

Западные страны показывают двойные стандарты: они не осуждают и не оправдывают свою неприкрытую агрессию. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов во время «КазаньФорума», чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что некоторые государства не принимают сегодняшнего формирования многополярного мира. В частности, речь идет о странах, получивших преимущества в экономике и политике благодаря эксплуатации ресурсов других государств. Чтобы сохранить «мировое господство», они применяют в отношении конкурентов санкции, шантажируют и угрожают военной силой.

— Одной из форм вмешательства в дела суверенных государств стало навязывание идеологических установок, которые идут вразрез с традиционными духовными ценностями. Концепция мирового порядка, основанного на правилах, вылилась в агрессию США и Израиля против Ирана и разрастание вследствие этого вооруженной конфронтации на весь регион Ближнего Востока. Она сопровождается разрушениями инфраструктуры и нарушением десятилетиями складывавшихся международных цепочек взаимодействия. При этом так называемым коллективным Западом вновь демонстрируются двойные стандарты, когда неприкрытая агрессия не осуждается и даже оправдывается, — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, руководители группы «КазаньФорума», как и президент России Владимир Путин, считают, что удар по Ирану — неспровоцированная агрессия, которая не имеет ни оснований, ни оправданий. Российское государство тем временем продолжает выступать за исполнение решений Совбеза ООН, прежде всего за создание независимого суверенного Палестинского государства.

Никита Егоров