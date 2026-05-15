Помощник раиса Татарстана Александр Лапин претендует на пост главы комитета по обороне Госдумы

В настоящее время эту должность занимает экс‑начальник главного военно‑политического управления Минобороны Андрей Картаполов

По информации «Ъ» со ссылкой на источники в нижней палате парламента, Герой России и помощник раиса Татарстана Александр Лапин может занять пост председателя комитета по обороне в новом созыве Госдумы



В настоящее время эту должность занимает экс‑начальник главного военно‑политического управления Минобороны Андрей Картаполов.

Издание отмечает, что подобный сценарий находится в стадии обсуждения — окончательное решение пока не принято. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Картаполов может не пройти переизбрание в нижнюю палату: на сайте праймериз его карточка отсутствует, хотя срок подачи заявлений завершился 14 мая.

Наталья Жирнова