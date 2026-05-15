Панк-группу Pussy Riot* внесли в список террористов и экстремистов
Прокуроры требовали признать группу экстремистской из-за акций в храме Христа Спасителя
Панк-группу Pussy Riot* (признана в России экстремистской организацией) внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из данных сайта Росфинмониторинга.
До этого московский Тверской суд признал экстремистской организацией панк-группу Pussy Riot по требованию Генпрокуратуры. Прокуроры требовали признать панк-группу экстремистской организацией из-за акций в храме Христа Спасителя и на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также из-за некоторых прочих инцидентов с их участием.
Ранее сообщалось, что московский суд заочно приговорил журналиста «Ъ» Соловьева к трем годам тюрьмы.
Справка
* Признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в России.
