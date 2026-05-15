В Казани оштрафовали курьеров за езду на электросамокатах по Баумана

Доставщикам выписали за нарушение штраф в размере 800 рублей

В Казани поймали и оштрафовали курьеров, которые ездили на электросамокатах по пешеходной ул. Баумана. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) столицы Татарстана. Отметим, что на центральной улице города установили первый знак о запрете движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) еще в 2024-м.

Нарушителей сотрудники ГИБДД нашли при проведении профилактических мероприятий. Доставщиков привлекли к ответственности по статье ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Согласно документу, курьеры получили штраф в размере 800 рублей.

Напомним, что сегодня в Казани также убрали 18 электросамокатов и велосипедов. Всего с начала сезона, по данным мэрии города, с улиц столицы Татарстана эвакуировали 400 средств индивидуальной мобильности.

Никита Егоров