В Татарстане дали старт году «Казань — культурная столица»

В столице Татарстана дан старт году «Казань — культурная столица исламского мира». В течение года город станет площадкой для проведения масштабных мероприятий, которые познакомят мировую общественность с богатым культурным наследием, традициями и современным развитием Татарстана.

Директор Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мохаммед Аль-Малик отметил особую роль Казани в культурном диалоге между исламским миром и Россией. По его словам, культура в столице Татарстана живет не только в музеях и театрах, что делает город достойным носителем этого почетного звания.

Напомним, что статус культурной столицы был присвоен Казани на 13-й Конференции министров культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся в феврале 2025 года в Джидде. В рамках нового статуса город планирует реализовать обширную программу культурных мероприятий, направленных на укрепление международных связей и продвижение своего уникального культурного кода.

В Казани начались торжественные мероприятия «Культурной столицы исламского мира»: в Камаловском театре собрались представители «КазаньФорума», а также гости и жители города, чтобы посмотреть два одноактных произведения Мариинского театра, демонстрирующих, какие реформы произошли в русском балете в начале XX века. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова