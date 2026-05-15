80% жителей ПФО положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе

С 2022 года количество попыток разжигания межнациональных конфликтов через зарубежные СМИ увеличилось более чем в пять раз

Фото: Айдар Раманкулов

В Казани на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева состоялось пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Мероприятие посвящено обсуждению общих ценностей как основы сотрудничества между Россией и исламским миром.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сообщил, что более 80% жителей ПФО положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.

Комаров отметил, что с 2022 года количество попыток разжигания межнациональных конфликтов через зарубежные СМИ увеличилось более чем в пять раз. Однако, согласно результатам социологических опросов, оценка состояния межнациональных отношений со стороны граждан остается на высоком уровне и не претерпела существенных изменений.



В заседании приняли участие высокопоставленные представители России и международных организаций, включая заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса.

Наталья Жирнова