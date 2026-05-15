Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

15 мая Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих в обмен на такое же число украинских военнопленных. Об этом сообщили в Минобороны России.

В настоящее время освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Напомним, что предыдущий обмен пленными был в формате «500 на 500».

Наталья Жирнова