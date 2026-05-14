Китай занимает второе место среди стран с сильной армией, заявил Рубио

Власти КНР, по его словам, наращивают мощь своих вооруженных сил беспрецедентными темпами

Китай находится на втором месте среди стран с сильной армией. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что власти КНР наращивают мощь своих вооруженных сил беспрецедентными темпами, особенно последние несколько десятков лет.

— Скорость роста мощи китайской армии за последние 10 лет беспрецедентна. <...>. Сложно игнорировать, как быстро [она укрепляется], и [какой большой] становится. <...>. Они без сомнений вторая самая сильная армия в мире», — сказал он в интервью телеканалу NBCNews.

Он также подчеркнул, что у китайской власти есть «амбиции, чтобы в конечном счете иметь возможность проецировать силу по миру, как это делают США».

Ранее сообщалось, что в Пекине завершились переговоры президентов США Дональда Трампа и КНР Си Цзиньпина: ключевой темой переговоров стал тайваньский вопрос.

Никита Егоров