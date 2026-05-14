В Татарстане могут выплатить инвалидам и ветеранам ВОВ по 100 тыс. рублей
Выплаты планируют произвести в мае 2026 года
В Татарстане планируют выплатить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны по 100 тыс. рублей. Соответствующий указ раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу.
— В связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов… произвести в мае 2026 года единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей…инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», — говорится в документе.
