США содержат Николаса Мадуро в камере с 18 заключенными, заявил сын лидера

Половина сокамерников говорит по-испански

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который арестован в США, содержат в переполненной камере вместе с 18 другими заключенными. Об этом рассказал его сын, депутат Национальной ассамблеи (парламент, — прим. ред.) Венесуэлы Николас Мадуро Герра в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, когда отец сидел в одиночной камере, то ежедневно занимался спортом около часа, писал, вел дневник. Однако с католической пасхальной недели (5 апреля) Мадуро сидит в общей камере еще с 18 заключенными.

— Половина из них, по его словам, говорит по-испански. Он общается с ними, смотрит телевизор, немного учит английский, — отметил Мадуро Герра (перевод по ТАСС).

Со слов его сына, американская операция США стала неожиданностью для семьи.

— Они применили технологии, которых мы здесь никогда прежде не видели. Я, Николас Эрнесто, недооценил их возможности. И в то же время переоценил то, на что способны мы сами. Даже понимая, что в случае нападения мы не сможем обеспечить превосходство в воздухе, знать это теоретически и пережить на собственном опыте далеко не одно и то же. Мы должны были сделать больше для защиты моего отца. В этом отношении мы потерпели неудачу, — резюмировал сын лидера.

Ранее посол РФ в Венесуэле сообщал, что Россия готова рассмотреть запрос на убежище для Мадуро.

Никита Егоров