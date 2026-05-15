Татарстан на выходных ждет аномальная жара до +32 градусов

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, начало следующей недели характеризуется такими же прогнозами

В настоящее время в западных районах Татарстана местами фиксируются небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр республики. Температурный режим находится в разнице между западом и востоком: от +17 до +26 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие дни, с 15 по 17 мая, благоприятный. Под влиянием периферии антициклона существенных осадков не ожидается, лишь в ночь на 16 мая местами возможен небольшой дождь. Температурный фон продолжит повышаться: ночью ожидается от +11 до +17 градусов, днем воздух прогреется +30 градусов, а 17 мая температура может достичь отметки +32.



По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, начало следующей недели, 18—19 мая, сохранит аналогичный характер погоды. Осадков не прогнозируется, а дневные температуры продолжат повышаться от +27 до +32 градусов.

Ранее в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности — в лесах республики сохраняется IV класс пожарной опасности.

