Путин утвердил в регионах России единые базовые меры поддержки бойцов СВО

Среди них — льготы на посещение культурных и спортивных объектов

В России ввели единые базовые меры поддержки участников СВО и их семей в регионах. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу, меры вводят для того, чтобы обеспечить единообразный подход в российских регионах к предоставлению мер поддержки участникам спецоперации. Эти меры поддержки распространяются непосредственно на бойцов и ветеранов СВО, а также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей.

Среди базовых мер поддержки — льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тыс. рублей на газификацию, помощь в поиске и приеме на работу, помощь с соцконтрактом, дополнительные гарантии бесплатной помощи от юристов, лечение в санаториях вне очереди, бесплатную помощь психологов, льготное зачисление в образовательные организации и приоритетное предоставление соцуслуг.

Единые базовые меры поддержки должны предоставляться минимум один год после завершения СВО. Причем ветераны спецоперации с инвалидностью и семьи погибших бойцов льготы будут получать бессрочно. Вся эта помощь должна оказываться регионами России ветеранам СВО «независимо от даты и места заключения контрактов».

Никита Егоров