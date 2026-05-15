Строительство второй линии казанского метро завершат к августу 2027 года

Об этом на пресс-конференции заявил первый замглавы инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Ильфарт Сафиуллин

Первый участок второй линии Казанского метрополитена будет запущен в эксплуатацию уже в августе 2027 года. Об этом сообщил первый заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Ильфарт Сафиуллин. Это на год раньше первоначально запланированного срока — ранее открытие ожидалось в 2028 году.

— Первый участок второй линии метрополитена — это не наш подконтрольный объект — Ростехнадзора, но ввод планируется в августе 2027 года, — заявил Сафиуллин.

Напомним, что на строительство метро от станции «Фучика» до «Сахарова» в Казани направят еще почти 1,5 млрд рублей. В декабре сообщалось, что строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена выполнено на 46%.

