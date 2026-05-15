КГМУ и медцентр Узбекистана начнут сотрудничать в области кардиологии

Проект позволит выпускникам медвузов, в частности из Узбекистана, получить квалификацию, признаваемую как в своей стране, так и в России

Фото: Реальное время

КГМУ договорился с Республиканским специализированным научно-практическим медцентром кардиологии Узбекистана о проведении совместной образовательной программы по ординатуре в области кардиологии. Соответствующий документ подписали и. о. первого проректора Казанского медуниверситета Лайсан Мухарямова и директор узбекистанского центра кардиологии Хуршид Фозилов на «КазаньФоруме».

Мухарямова отметила, что двухдипломная программа по специальности ординатуры «кардиология» является совместным образовательным проектом, который позволяет выпускникам медвузов, в частности из Узбекистана, получить квалификацию, признаваемую как в своей стране, так и в России.

— Такая программа отвечает современным требованиям к медицинскому образованию, учитывает национально-культурные особенности разных стран и расширяет профессиональные возможности ординаторов, — добавила она.

Кардиологический центр Республики Узбекистан, имеющий около 10 филиалов в различных регионах страны, оказывает специализированную кардиологическую помощь населению и играет ключевую роль в системе здравоохранения республики. В рамках стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном центр проявляет высокую заинтересованность в подготовке высококвалифицированных специалистов-кардиологов для обеспечения потребностей национальной системы здравоохранения.



— Казанская медицинская школа и, в частности, кафедра пропедевтики внутренних болезней Казанского медицинского университета имеют давние традиции и признанный авторитет в области кардиологии. Казанская кардиологическая школа на протяжении многих десятилетий известна в Узбекистане, а многолетние партнёрские отношения между вузом и медицинским центром двух стран стали прочной основой для подписания договора о совместной подготовке специалистов, — подчеркнул Фозилов.

Никита Егоров