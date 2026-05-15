Мэр Казани обсудил с руководителем ISESCO новые проекты сотрудничества
Особое внимание уделили обмену опытом по сохранению культурного наследия и совместным проектам
В Казани состоялась рабочая встреча мэра города Ильсура Метшина с генеральным директором ISESCO Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом. На встрече обсудили развитие сотрудничества в области образования, науки и культуры.
Стороны договорились укреплять связи между странами исламского мира. Особое внимание уделили обмену опытом по сохранению культурного наследия и совместным проектам.
ISESCO — организация, которая помогает развивать образование, науку и культуру в странах исламского мира. На встрече также присутствовали заместитель гендиректора ISESCO Анар Керимов, помощник главы Татарстана Тимур Сулейманов и заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова.
С 12 по 17 мая в Казани на территории «Казань Экспо» проходит XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».
