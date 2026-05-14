Путин отметил Минниханова за вклад в развитие жилищного строительства России

21:32, 14.05.2026

Глава государства отметил раиса Татарстана как председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня получил Благодарность президента России Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства страны. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

— Глава государства отметил работу раиса республики, как председателя комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», — отмечается в сообщении.

Ранее замминистра торговли Турции отметил наличие комфортных условий для инвесторов в Татарстане.

Никита Егоров

ОбществоВласть Татарстан

