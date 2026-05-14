Путин отметил Минниханова за вклад в развитие жилищного строительства России

Глава государства отметил раиса Татарстана как председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня получил Благодарность президента России Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства страны. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

— Глава государства отметил работу раиса республики, как председателя комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», — отмечается в сообщении.

Никита Егоров