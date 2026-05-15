Метшин посетил двор в Казани, который благоустроят и оформят по мотивам сказок народов Поволжья

На территории появится Су анасы

В Казани активно обновляют 69 дворов в рамках программы «Наш двор». Мэр города Ильсур Метшин уже посетил придомовые территории в Ново-Савиновском районе. Речь идет о площадках у домов №77, №79, №81, №83, №85 на ул. Фатыха Амирхана и №37 на ул. Маршала Чуйкова, которые благоустроят и оформят по мотивам сказок народов Поволжья, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Здесь появится самый крупный в республике игровой комплекс, многофункциональная спортивная площадка, зона для выгула собак, мурал с изображением Су анасы, а вокруг озера оборудуют комфортные зоны отдыха.

На сегодняшний день в этом дворе есть деревянные скульптуры персонажей русских народных сказок — от Колобка до Бабы-яги. Их реставрируют и добавят мурал: на фасаде дома №83 нарисуют Су анасы. Также в заданной тематике украсят и трансформаторную будку во дворе.

Также рабочие обустроят по периметру озера, которое находится прямо во дворе, комфортные зоны отдыха, реконструируют старый пирс, а на перилах тоже нарисуют персонажей из сказок.

Из других обновлений: детский игровой комплекс с тремя разноуровневыми горками, разнообразные элементы для лазания, с лестницами и сеткой-паутинкой, детская площадка для детей с ОВЗ, футбольное поле, четыре площадки с уличными тренажерами и для воркаута, профессиональные столы для текбола и настольного тенниса.

В проект включили также площадку для выгула и дрессировки собак с беседками и собачьими тренажерами.

Интересным решением стало создание «общественного огорода». Вместо стихийных клумб, которые жители обустраивали своими силами, установят аккуратные высокие грядки. Это позволит местным жителям заниматься садоводством в комфортных и эстетичных условиях.

Всего в 2026-м планируют благоустроить 246 территорий, где живут 100 тыс. жителей. На 2027 год остается неблагоустроенным 301 казанский двор. Готовность программы, учитывая реализацию плана на текущий год, составит 91%.

