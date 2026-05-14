В Татарстане за шесть лет направили 1,82 млрд рублей на реставрацию мечетей

Из этой суммы 873 млн рублей составили внебюджетные средства

Фото: Галия Гарифуллина

За последние шесть лет в Татарстане направили 1,82 млрд рублей на реставрацию мечетей. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Спикер отметил, что из этой суммы 873 млн рублей составили внебюджетные средства, 769 млн выделили из бюджета Татарстана, еще 179 млн поступили из федерального бюджета.

По его данным, на сегодняшний день в Татарстане насчитывается 1,6 тыс. мечетей, 110 мечетей — под госохраной. Также в республике есть 24 связанных с ними объекта — медресе, дома мулл и учебные заведения.

Он также рассказал, что в селе Айбаш Высокогорского района уже полностью восстановили деревянную мечеть. Ее открыли 20 марта — в день празднования Ураза-байрама.

Еще в Казани продолжают восстанавливать Заводскую мечеть, построенную в 1897-м. Работы ведутся на благотворительные средства.

В планах на 2026 год — восстановление одной из старейших деревянных мечетей Татарстана в деревне Асан-Елга Кукморского района, а также мечети в селе Шали Пестречинского района. Сейчас для этих проектов ищут источники финансирования.

Никита Егоров