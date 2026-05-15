В Татарстане потребление алкоголя увеличилось почти на 4% за год

Меньше всего пьют алкоголь жители Чечни

В среднем житель Татарстана потребляет 9,14 литра чистого спирта, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы по итогам апреля 2026 года. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го этот показатель увеличился на 3,87% (было 8,8 литра).

При этом с начала текущего года потребление алкоголя в республике увеличилось на 3,1%. Так, в январе 2026 года татарстанцы потребляли в среднем 8,87 литра на человека.

Меньше всего пьют алкоголь жители Чечни (0,02 литра на человека), Ингушетии (0,63 литра) и Дагестана (0,9 литра). Самые высокие показатели потребления алкогольной продукции — в Ненецком автономном округе (18,2 литра), Еврейской автономной области (14,76) и на Чукотке (14,17).

В среднем россиянин потребляет 7,72 литра, следует из опубликованных данных.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сократилось число отравлений алкоголем: 155 случаев за январь — апрель 2026 года.

Никита Егоров