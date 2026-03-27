«Тантана-2026»: камаловцы берут объемом, нижнекамцы — энтузиазмом

Номинанты театральной премии республики: фавориты и отсутствующие герои

«Музей невинности». Фото: Артем Дергунов

Сегодня, в Международный день театра, в Атнинском театре пройдет церемония вручения театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана» («Триумф»). Кого выбрали эксперты, что говорит их список про ситуацию в театральном мире республики, и насколько кассовость спектаклей влияет на их качество, — в материале «Реального времени».

Изменилась ли «Тантана» за 15 лет?

У «Тантаны» в этом году не круглый юбилей. Впервые ее вручали в театре Камала в 2011 году — тогда эту инициативу поддержала Зиля Валеева, тогдашний заместитель премьер-министра и министр культуры РТ. Среди 10 номинаций был «Лучший зритель» (то есть меценат). На конкурс пришло 105 заявок, а номинантов было — 45. «Спектаклем-событием» тогда стала постановка Альметьевского театра «Ашик-Кериб».

С тех пор практически полностью поменялся состав комиссии. В первый год в нее входили поэт и депутат Разиль Валеев, заведующий музеем Качаловского театра Юрий Благов, певица Венера Ганеева. Впрочем, в последние годы он практически неизменен. Постоянным участником остается глава Общественного совета при Минкульте РТ Нияз Игламов, стабилен список иногородних экспертов: Мария Шишкина (заведующая кабинетом драматических и национальных театров Союза театральных деятелей РФ), Елена Герусова (руководитель творческо-информационного отдела Национального драматического театра России), Марина Корчак (арт-директор Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация»).

Последние годы церемония кочует по театрам. В 2022-м ее вручали в Челнах, потом в Альметьевске, Буинске, далее она пришла в новый театр Камала. В 2026-м заботы по организации взял на себя Атнинский театр и ее режиссер Рамиль Фазлиев (сценарий написал Альберт Шакиров). Фишка церемонии — выступление артистов Yummy Music Band: Юрия Федорова, Руслана Закирова и Ильгиза Шайхразиева.

«Джаудат и Зубаржат» обделили. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зайниев — нет, Кобелев — да

Комиссия из девяти человек смотрит спектакли на месте и на видео, выдвигают их на соискание руководители театров по согласованию с худсоветами коллективов. В этом году на «Тантану» было подано 70 заявок. Условие — их премьеры должны состояться не ранее 1 февраля прошедшего года и не позднее 1 февраля текущего года.

Участница комиссии, главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, указала, что только один театр Камала представил 13 премьер, но не все из них вошли в список номинантов. К примеру, в нем не оказалось спектакля Ильгиза Зайниева «Джаудат и Зубаржат». Впрочем, у худрука двух театров все стабильно хорошо с постановками для кукол, а Искандер Хайруллин претендует на лучшую мужскую роль в «Любовнике», на который, как говорят в театре, билеты разлетаются задолго до показа

При этом главный академический в целом не обделен вниманием. Его название встречается 12 раз, при этом в пяти категориях оказался вызвавший полярные мнения спектакль «Музей невинности» Никиты Кобелева. Одним он показался излишне затянутым, при том что главный герой явно испытывает психологические проблемы, другие восхищались, насколько точно передан роман Орхана Памука на сцене.

К примеру, Эльвира Садреева, проведя в своем телеграм-канале «Иптәшләр» опрос, отметила, что ее не устроил выбор читателей в плане «Музея невинности»:

— В лучшей женской роли я не вижу очевидных лидеров. Очевидные победители для меня — это Рустем Гайзуллин, Эмиль Талипов, «Затворник и Шестипалый», «Судьба Человека», «Маленький Мирза». Но я смотрела не все спектакли в других городах, возможно, кто-то из них и будет лучшим. Но я ожидаю, что большинство победителей будет из «Музея невинности». Очень нестабильный сезон в театре Камала, возможно, хотя бы «Альмандар» как-то спасет сезон. Вся надежда на него.

Среди других лидеров — «Село Степанчиково и его обитатели» (Казанский ТЮЗ), «Осень» (Нижнекамский драматический), «Золотая шашка» (Набережночелнинский татарский театр). Все они претендуют на звание «Лучшего спектакля большой формы». Дополняет этот список «Страх» («Курку») Альметьевского театра.

Что касается «Лучшего спектакля малой формы», то здесь в номинантах «Преступник со справкой» камаловцев, «Затворник и Шестипалый» (MOÑ), «Судьба человека» (Особняк Демидова), «Оборванная мелодия» (Альметьевск) и внезапный «Пепел» (Молодежный театр на Булаке, действие происходит в Польше после Нюрнбергского процесса).

Большой список в номинации «Лучший спектакль для детей», причем это очень разные спектакли — здесь и «Марья Моревна» от «Экият», и притча-трагедия «Сак-Сок» Мензелинского театра и масштабный мюзикл «Шурале. Не ждали?!».

Другой фаворит этого года — Нижнекамский театр, обретший в прошлом сезоне нового главного режиссера — Лилию Ахметову. Все три их премьеры — «Дом Бургана», «Галия», «Осень» — оказались в различных номинациях. Отметим, что «Осень», инсценировка по Гаязу Исхаки, решена в очень экономной для театра форме, что доказывает: для интересной постановки совсем не обязательно выгонять на сцену массовку и строить дорогие декорации.

— Кстати, когда была читка «Дома Бургана», артисты спросили: «А этот спектакль сможет собрать зрителей в Нижнекамске». «Здесь другие цели, — ответила я, — например, «Тантана». Как корабль назовешь, так он и поплывет, — иронизирует Ахметова.

Работу Заббарова в Тинчуринском оценили не до конца

Самый активный главный режиссер сезона Айдар Заббаров оказался в списке в интересном положении. Его громкий дебют «Вслед за мечтой» на сцене Тинчуринского никуда не вошел, однако работы на других площадках (Альметьевск, Нижнекамск) привлекли внимание жюри. При этом спектакль, ностальгирующий по 60-м, пользуется популярностью у зрителя.

А за другой спектакль в Тинчуринском, «Тополек мой в красной косынке», «отвечает» актер Рустем Гайзуллин («Лучшая мужская роль второго плана»). Также большие шансы выиграть в номинации «Дебют» у актрисы Зарины Сафиной за роль Маленького принца в спектакле «Маленький Мирза». Вовсе оказался обойденным режиссерский дебют Салавата Юзеева — постановка «Кто стучит в мое окно?».

А Кариевский театр, при всей активности труппы, отмечен только за спектакль «Молчание», но трижды. То есть такие разные спектакли, как «Позывной Татарин» о СВО или «Мелодия жизни» о поэте Роберте Миннуллине, не смогли пройти сквозь конкурсное сито.

«Село Степанчиково и его обитатели», особенно Роман Ерыгин — среди явных фаворитов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также отметим, что у мензелинцев в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» есть Хафиз Хаматуллин, убедительно сыгравший в довольно невзыскательной комедии «Развод по-татарски» по пьесе Зульфата Хакима. Что означает: актерская номинация еще не означает высокий уровень самой постановки. Схожим образом отметили и атнинцев: у них только одна номинация в «Женской роли второго плана»: Зухра Мухаметгалиева за роль Кабановой в «Грозе».

Самая густонаселенная номинация — «Лучшая мужская роль». Рискнем предположить, что главный на нее претендент — вернувшийся с большой ролью Роман Ерыгин и его Фома Опискин в спектакле «Село Степанчиково и его обитатели». Интересно, что это может быть его первая «Тантана».

Чем ближе к концу списка, тем более интересные с точки зрения театрального процесса возникают имена. Невероятной выглядит номинация «Лучший музыкальный спектакль».

Здесь есть «Лебединое озеро» театра оперы и балета. Balballar, в котором в жанре физического театра в качестве режиссера дебютировал Нурбек Батулла. И камаловские «Башмачки», где актеры доказывают, что вполне могут работать в оперном театре.

Самый необычный номинант — Balballar. предоставлено АНО "Дастан"

Любимый журналистами эксперимент при этом обходится без фонда «Живой город». Зато в нем есть еще одна работа мензелинцев («Нос. Сон»), ярко проявляет себя нижнекамский ТЮЗ («Чехов. Репетиция»), отмечен Сардар Тагировский («Кьоджинские перепалки» в Альметьевске), а также Туфан Имамутдинов, между написанием книги о финансах и управлением кафе в Кремле в рамках фестиваля «Аваздаш» показавший хоровые картины «Бакый» с Камерным хором Миляуши Таминдаровой.

При этом само количество спектаклей в «Эксперименте» и «Музыкальном спектакле» указывает, что с этими жанрами-формами в Татарстане наблюдаются проблемы. По крайней мере, с точки зрения экспертов «Тантаны». Приведет ли к улучшению ситуации, например, ротация членов комиссии? Очевидно, нет.

Но давно назревает предложение не просто вознаграждать спектакли, но и показывать потом лучшие из них в крупных городах Татарстана, чтобы премия не оставалась уделом в первую очередь профессионального театрального круга, но чтобы и массовый зритель мог в реальности оценить, насколько они, действительно, лучшие.