В аэропорту Казани задерживаются семь рейсов на вылет

Один из рейсов перенесли на 11 часов

В казанском аэропорту задержано семь рейсов на вылет. Так, рейс №4 1405 в Душанбе вылетит на 11 часов позже, в 11:35, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Также задержали рейс SU 1279 в московский Шереметьево. Самолет вылетит из столицы Татарстана в 11:45 вместо 06:50. Перенесен на 7,5 часа и рейс N4 250 в Санкт-Петербург, чей вылет теперь запланирован на 16:05. Еще рейс N4 244, следуемый тоже в культурную столицу, вылетит на 5,5 часа позже, а именно в 18:00.

Кроме того, в казанском аэропорту задержали рейсы N4 705 в Махачкалу (вылетит 20:10 вместо 15:05), N4 701 в Минеральные Воды (стартует в 22:00 вместо 15:45), а также №O 412 в Сочи (вылетит в 00:30 28 марта вместо 20:25 27 марта).

В 1:09 по мск 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву.

Никита Егоров