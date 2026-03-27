Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов

07:00, 27.03.2026

Утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 3—8 м/с. Температура составит от +7 до +12 градусов, местами на востоке до +15 градусов. Утром на дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина

