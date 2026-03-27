Власти Татарстана планируют ограничить число домашних животных в квартирах

Разрешено содержать дома не более одной собаки или кошки на каждые 18 кв. м общей площади

В Татарстане планируют ввести норматив по количеству животных, которых можно содержать в квартире. Согласно постановлению кабинета министров республики, которое опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы, в жилых помещениях можно держать не больше одной собаки или кошки на каждые 18 кв. м площади.

— Содержать в жилых помещениях многоквартирного дома не более одной собаки или не более одной кошки на каждые 18 кв. м общей площади жилого помещения, — сказано в документе.

Помимо этого, власти планируют запретить содержать в коммунальных квартирах или жилом помещении, где живут несколько семей, собак, относящихся к потенциально опасным.

Напомним, что в октябре 2025 года стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который устанавливает норматив по количеству домашних животных, разрешенных к содержанию в квартире. Согласно документу, на каждые 18 «квадратов» жилья можно содержать одно взрослое животное (собаку или кошку).

Никита Егоров