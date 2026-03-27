Жители Поволжья активнее бронируют отели в Японии на период цветения сакуры

На Казань, Самару, Нижний Новгород, Тольятти и Чебоксары приходится 5% всех бронирований отелей в стране

Жители городов Поволжья активно бронируют жилье в Японии в период цветения сакуры. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

По данным сервиса, весной 2026 года на жителей Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти и Чебоксар пришлось 5% от общего числа бронирований отелей в Японии. Средняя стоимость ночи для путешественников из этих городов составляет 11 630 рублей.

Отдельно выделяется Казань: на ее жителей приходится 4% всех купленных авиабилетов в Японию.

В целом по России средняя стоимость ночи в Японии в период цветения сакуры составляет 12 630 рублей. Это на 10% ниже, чем годом ранее.

Чаще всего россияне путешествуют вдвоем и бронируют жилье на четыре ночи. В 70% случаев они выбирают трехзвездочные отели, еще в 13% — четырехзвездочные.

Ариана Ранцева