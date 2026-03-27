Татарстанцев предупредили о нюансах использования земельного участка при наличии охранных зон

При этом статус охранных зон не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками

При наличии на земельном участке охранных зон собственника могут ограничить в использовании участка. Например, он не сможет что-либо строить на определенном расстоянии от газопровода, сообщили в телеграм-канале Росреестра Татарстана.

Эксперты Росреестра Татарстана также обратили особое внимание на важность указывать в договоре купли-продажи (сокр. ДКП) наличие на земельном участке охранных зон.

По словам и. о. начальника отдела госрегистрации недвижимости Светланы Потаповой, сам по себе статус охранных зон не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными на этих территориях.

— Земля, попавшая в границы охранной зоны, вполне законно может быть продана или подарена. Но необходимо учитывать, что при этом собственник ограничен в использовании участка. Например, не может что-либо строить на определенном расстоянии от газопровода, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по дороговизне элитного жилья.

Никита Егоров