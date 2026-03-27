В Татарстане разрешили двум министерствам учреждать ведомственные награды

Единственное условие: решение нужно согласовать с кабмином республики

Фото: Максим Платонов

Минпромторг и Минсельхоз Татарстана получили право учреждать ведомственные награды. Соответствующие постановления кабинета министров республики подписал глава правительства РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, Министерство промышленности и торговли Татарстана теперь сможет при согласовании с кабмином республики учреждать ведомственные награды и знаки отличия, а потом награждать ими сотрудников министерства и иных лиц, которые работают в сфере промышленности и торговли.

Из второго документа следует, что Минсельхоз республики также теперь сможет учреждать ведомственные награды при соблюдении тех же условий. Среди награждаемых могут быть и работники министерства или сотрудники подведомственных ему учреждений, а также другие лица, помогающие решать задачи в области «лесных отношений».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана планируют ограничить число домашних животных в квартирах.

Никита Егоров