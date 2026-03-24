«Чего бы хотелось нам, семейным предпринимателям? Льгот»

В татарстанский реестр семейных предприятий пока вошли лишь три компании

Фото: предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты РТ

Недавно в Татарстане запустили реестр семейных предприятий — на сегодня в него вошли лишь несколько компаний. Однако нельзя сказать, что такой бизнес в регионе не развит. «Я думаю, что из малого бизнеса порядка 80% — это семейные компании. В среднем бизнесе, скорее всего, порядка 60%», — рассказала руководитель комитета по семейному предпринимательству ТПП Ольга Айдуганова. Одна из главных проблем, стоящих сегодня перед семейными предпринимателями, — вопросы, связанные с передачей детища следующему поколению. Почему личные фонды — не панацея и как поддержать семейные династии, обсудили сегодня на круглом столе в Торгово-промышленной палате республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

В прошлом году в Татарстане закрепили понятие «семейное предпринимательство». Теперь бизнес может получить статус семейного. «На данном этапе это дает бизнесу статусность и моральную поддержку. После изменений в налоговой структуре, которые произойдут на днях, будем думать над конкретными мерами поддержки», — объяснял тогда в разговоре с «Реальным временем» председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. Ведением реестра семейных компаний занимается как раз ТПП республики.

— Реестр призван [помочь понять], а сколько вообще семейных бизнесов [в республике]. Отдельную статистику о том, сколько их в Татарстане, никто никогда не собирал. Например, у нас в стране действует проект «Семейные компании России» под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, туда входят компании из всех регионов. Можно сказать, что сейчас там уже порядка 4 тыс. компаний. В Татарстане реестр, конечно, соберет не крупные компании, а те, которые относятся к малому и среднему бизнесу, — сообщила руководитель комитета по семейному предпринимательству ТПП Ольга Айдуганова.

Реестр запустили в январе, рассказала Ольга Айдуганова. предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты РТ

Реестр запустили в январе. Компания Ольги Айдугановой — бугульминское ООО «Инженерно-производственный центр» — вступила в него первой. «Сейчас там, по-моему, три компании. Все только начинается», — сказала она, отвечая на вопрос нашего издания.

Хоть татарстанцы и не особо спешат регистрироваться в реестре, не стоит думать, что семейных предприятий в регионе немного.

— Я думаю, что из малого бизнеса порядка 80% — это семейные компании. В среднем бизнесе, скорее всего, порядка 60%, — говорит она. — Как правило, как это все начинается? Муж начинает, жена присоединяется, или жена начинает, а муж присоединяется, или два брата начинают свой бизнес, и так далее.

Как пояснила «Реальному времени» основатель и руководитель сети пансионатов «Добрые истории» Альбина Сергеева, бизнес пока не понимает, что именно ему даст вхождение в реестр.



— Пока осведомленность маленькая. [Компании] пока не понимают значимость [вхождения в реестр]. Многие не воспринимают себя как семейные компании и это не транслируют. И, наверное, нет понимания, что это даст. <...> Но пока не вступишь, на тебя не обратят внимания, — сказала она и заверила, что «Добрые истории» в реестр войдут.

Как говорит Альбина Сергеева, бизнес пока не понимает, что именно ему даст вхождение в реестр. предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты РТ

— Не так много [бизнеса] регистрируется именно как семейный. Часто бизнес фактически семейный, но не оформляет этот статус, — подтвердила «Реальному времени» советник «А2К Лигал» Юлия Лисова.

По ее словам, одна из возможных причин — недостаток информированности, поэтому просветительская работа сегодня особенно важна. К юристам бизнесмены чаще всего обращаются за помощью в разработке корпоративных документов, структурировании отношений между супругами, составлении брачных инаследственных договоров, создании личных фондов.

Семейные ценности важны для компаний и как часть имиджа. Директор ООО «Круг» — «Рыбно-Слободский рыбозавод» Олеся Караганова рассказала: свое продвижение компания строит, в частности, на позиционировании себя как семейного предприятия.

— Рассказываем, что мы уже не первое поколение. Думаю, для конечного потребителя это тоже актуально и интересно, — уверена она. — У тех, кто семьями занимается бизнесом, глубокая философия, глубокое понимание продукта.

Олеся Караганова рассказала: свое продвижение компания строит, в частности, на позиционировании себя как семейного предприятия. предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты РТ

«Основная проблема начала XXI века — это передача бизнеса»

Что беспокоит сегодня семейные компании Татарстана? В числе основных проблем — подготовка наследников и передача им активов.

— Мы хотели бы, чтобы дальше уже на федеральном уровне принимались определения, законы, которые бы больше регулировали само понятие семейного предпринимательства. Как сказали еще в начале 2010-х годов, основная проблема начала XXI века в России — это передача бизнеса следующему поколению, — считает Ольга Айдуганова.

Одно из решений этой проблемы — создание личного фонда, но такой вариант доступен не всем: входной порог для создания ЛФ составляет 100 млн рублей. Как писало «Реальное время», крупный бизнес Татарстана за год более чем удвоил количество личных фондов — сейчас в республике зарегистрировано 19 таких организаций. Среди тех, кто недавно создал ЛФ, — бенефициары «Эссена», владельцы заводов «Органик парк», «Базис», челнинской сети клиник «Прозрение».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Передача — одна из основных [проблем], — соглашается Юлия Лисова. — Иногда некому передавать, не всегда наследники хотят этот бизнес реализовывать. Тогда, если есть желание, чтобы они были обеспечены доходностью, можно передать этот семейный бизнес в управление третьим лицам, управляющим компаниям и прочим. Не все наследники готовы быть преемниками.

О важности преемственности в разговоре с «Реальным временем» рассказала основатель и руководитель сети пансионатов «Добрые истории» Альбина Сергеева. Она поделилась, что ее дочь участвовала в проекте «Надежды бизнеса России» от ТПП РФ. Программа призвана помочь наследникам компаний проникнуться спецификой семейного бизнеса.

— И у нее, и у меня мировоззрение поменялось. Чтобы сохранить и передать [свое дело], нужно уже сейчас готовить детей. Проект подобного формата нужен нашей республике, в том числе самим семейным предпринимателям. Многие не понимают, насколько это значимо, — считает она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для бизнеса были бы актуальны новые льготы, подчеркнула она в своем выступлении:

— Чего бы хотелось нам, семейным предпринимателям? Нормальных льгот, которые помогли бы сейчас как никогда. Может быть, это заоблачные мечты, но если посмотреть, как помогают социальным предпринимателям: есть регионы со сниженной налоговой ставкой. В некоторых сейчас действует 1% для УСН «Доходы» и 5% для системы «Доходы минус расходы». Также, скорее всего, нам помогло бы льготное кредитование, — считает Альбина Сергеева.

