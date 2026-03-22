Окурки в птичьих гнездах, маркер биологического возраста, новый антибиотик против хеликобактера

Интересные новости науки за неделю

Городские птицы добавляют в гнезда окурки, чтобы насекомые меньше паразитировали на птенцах. Древние страхи — например, боязнь высоты или змей — зашиты эволюцией в подкорке человека, в отличие от страха оружия или инфекции. Ученые создали модифицированный антибиотик, который в 60 раз эффективнее исходного препарата в борьбе с бактерией, вызывающей рак желудка. Лекарства на основе оземпика в полтора раза снизили риск развития депрессии у пациентов с диабетом. Из 362 показателей крови человека выделили 10, которые лучше всего показывают биологический возраст человека. Подробнее — в материале «Реального времени».

Птицы защищают птенцов от паразитов окурками

Птицы, живущие в городских парках — синицы, воробьи, певчие дрозды, вьюрки, — часто используют окурки в качестве стройматериала для гнезд. Это наблюдается в разных странах мира, от Мексики до Галапагосов и Новой Зеландии. Британские воробьи и вовсе вьют гнезда прямо в уличных пепельницах. Почему они делают такой странный выбор, решили выяснить орнитологи из Лодзинского университета (Польша).

Ученые изучили поведение обыкновенных лазоревок — распространенных в городах птичек из семейства синицевых. Известно, что лазоревки вьют гнезда в закрытых и теплых пространствах. В таких условиях активно размножаются паразиты — мухи и клещи, которые нападают на взрослых птиц и на птенцов. Орнитологи начали наблюдать за 99 птенцами лазоревок, которые жили в нескольких десятках гнезд. Гнезда эти разделили на три типа:

контрольные (их вили сами птицы из веток, пуха и других природных материалов);

стерильные (ученые подложили в них стерилизованную вату и искусственный мох, чтобы не занести личинки и яйца паразитов);

табачные (в такие гнезда добавили по два окурка).

13-дневным птенцам, вылупившимся в этих гнездах, проанализировали кровь. Оказалось, что в табачных и стерильных гнездах показатели гемоглобина и гематокрита у птенцов были заметно лучше, чем в контрольных гнездах.

А после того, как птицы подросли и улетели, ученые собрали и посчитали количество паразитов в опустевших гнездах. Больше всего мух, клещей и личинок оказалось в контрольных гнездах. В стерильных гнездах их почти не было. А в гнездах с окурками оказалось среднее количество.

Все говорит о том, что птицы используют окурки как средство дезинфекции гнезд: ведь в «бычках» содержится целый букет токсичных веществ. Кстати в Мексике птицы не просто используют окурки при витье гнезд. Они их распушают на волокна — так «обрабатывающая» поверхность увеличивается. Более того, мексиканские орнитологи выяснили, что воробьи приносят в среднем по 10 «бычков» на одно гнездо. А если ученые подкидывали в гнезда клещей, воробьихи добавляли еще окурков.

Все бы ничего, если б не одно но. Птенцы действительно защищены от паразитов, которые не выдерживают токсического воздействия. Но признаки генетических повреждений при этом найдены и в клетках самих птенцов. Последствия — непредсказуемые.

Человек больше боится высоты и змей, чем оружия и инфекций

Есть теория о том, что на физиологическом уровне человек больше боится природных угроз, чем тех, которые несет технологический прогресс или приобретенные знания. По этой теории, здесь задействуются неосознанные, древнейшие механизмы, развивавшиеся в процессе сотен тысяч лет эволюции приматов. В Карловом университете (Чехия) провели эксперимент, чтобы ее проверить.

119 добровольцам показали картинки, разделенные на четыре категории: змеи и высота (как древнейшие, эволюционно обусловленные угрозы), оружие и воздушно-капельные инфекции (как современные поводы испугаться). Физиологический ответ регистрировали по кожно-гальванической реакции. Эта реакция показывает работу симпатической нервной системы: даже неосознанное ее возбуждение автоматически активирует потовые железы и увлажняет кожу. В результате снижается электрическое сопротивление поверхности кожи — и это фиксируется прибором.

После этого участники эксперимента еще и осознанно оценили каждую угрозу по семибалльной шкале.

Результат подтвердил теорию: сильнее и чаще всего люди реагировали на изображения высоты. Чуть реже, но не менее интенсивно испытуемые реагировали на картинки со змеями. Современные угрозы вызвали меньшую реакцию. А вот субъективная реакция показала интересные результаты. Высоту, оружие и инфекции люди сознательно оценивали примерно так же, как показывали неосознанную гальваническую реакцию. Зато змеи вызывали одинаково сильный физиологический ответ, даже если человек говорил, что картинка совершенно не страшная.

Авторы исследования объясняют результаты тем, что разные типы угроз обрабатываются мозгом по-разному. На змей люди реагируют неосознанно, в прямом смысле кожей чувствуют древний страх. Высота вызывает и осознанный, и неосознанный страх. А вот, скажем, оружие и инфекция могут вызвать страх осознанный, зато древних подкорковых путей обработки этой информации у нас нет.



Создан антибиотик против бактерии, потенциально вызывающей рак желудка

Почти половина человечества заражена бактерией Helicobacter pylori — это микроорганизм, который поселяется в желудке, может приводить к хроническому воспалению слизистых, а дальше — к язве и к раку. Уже доказано, что хеликобактер — один из ключевых факторов риска развития рака желудка. Чаще всего терапия пациентов с хеликобактером основана на метронидазоле, но бактерия уже выработала устойчивость к нему, и нужно постоянно увеличивать дозы метронидазола или комбинировать его с другими препаратами.

В Техническом университете Мюнхена (Германия) изучили механизмы действия метронидазола и выяснили, что метронидазол не только вызывает окислительный стресс бактерий, но и дополнительно блокирует два основных защитных белка хеликобактера. Один из них обезвреживает окислительное разрушение, а второй — восстанавливает поврежденные белки.

Выяснив эти механизмы, немецкие биохимики «подкрутили» молекулу метронидазола, модифицировали его так, чтобы антибиотик еще эффективнее связывался с белками-мишенями. В результате хеликобактер теряет устойчивость к окислительному стрессу и (если повезет) гибнет.

Лабораторные эксперименты на культуре хеликобактера показали, что модифицированный метронидазол в 60 раз эффективнее обычного на стандартных штаммах бактерии. Устойчивые к антибиотикам штаммы тоже оказались уязвимыми к новому препарату. Лабораторных мышей удалось полностью вылечить от хеликобактера, причем дозировка нового соединения для этого потребовалась невысокая.

Если клинические испытания покажут эффективность и безопасность применения препарата на человеческом организме, это поможет эффективнее профилактировать рак желудка и, как нескромно отмечают исследователи, станет прорывом в медицине.

Препараты от диабета предотвращают развитие депрессии

Очередное исследование о пользе препаратов на основе семаглутида: исследователи предполагают, что они предотвращают рост тревожности и даже останавливают развитие депрессии. Авторы исследования утверждают, что такие препараты могут быть полезны при психических расстройствах, ассоциированных с диабетом.

Напомним, диабет 2-го типа — спутник более чем 800 миллионов людей по всему миру (и это только те, которых удалось диагностировать). Исследования показывают, что у людей с этим заболеванием вероятность развития депрессии примерно вдвое выше, чем в целом по популяции.

Ингибиторы рецепторов GLP-1 (семаглутид и его аналоги) обычно назначаются при диабете, чтобы помочь человеку снизить вес. До сих пор влияние этих препаратов на психику оставалось неизученным. Международная группа исследователей изучила базу данных с медицинскими записями почти 95 000 пациентов из Швеции. Всем этим людям была диагностирована депрессия или тревожность, и они принимали различные противодиабетические препараты в период с 2009 по 2022 год. Сравнивали периоды, когда пациенты принимали ингибиторы GLP-1 с периодами, когда они их не принимали. Ухудшение психического здоровья оценивали на основе данных о госпитализациях и об обращениях к психиатрам.

Выводы такие: семаглутид и лираглутид понизили риск ухудшения психического состояния у людей с тревожными расстройствами и депрессией. Семаглутид снизил риск на 42%, лираглутид — на 18%. Другие препараты, воздействующие на GLP-1 — эксенатид и дулаглутид, — такого эффекта не продемонстрировали.

Что касается отдельных рисков, то семаглутид на 44% снизил риск ухудшения при депрессии, на 38% — риск роста тревожности. А значит, заключают авторы, эти препараты можно считать терапевтическими средствами двойного действия.

Правда, другие ученые призывают к осторожности. Ведь, возможно, на улучшение психического здоровья влияют не препараты напрямую, а улучшение восприятия собственного тела или облегчение симптомов. Ведь еще с конца XIX века медики знают о прямой взаимосвязи диабета и депрессии. Так что в качестве антидепрессантов противодиабетические препараты точно назначать не стоит. Потому что прямой терапевтический эффект в случае депрессии и тревожного расстройства не доказан.

Как определить биологический возраст человека

Биологический и хронологический возраст человека может не совпадать: кто-то в 60 лет бегает марафоны, а кто-то передвигается с палочкой и читает сказки внукам. Но как точно определить реальный биологический возраст точно, если речь не идет об экстремумах наподобие пожилых марафонцев? Маркеры биологического старения разрабатывает международный консорциум MARK-AGE.

Исследование на 3 300 участниках из 8 европейских стран выявило возрастные изменения 10 ключевых маркеров крови, на основании которых можно определить биологический возраст. На их основе ученые пытаются создать некий интегрированный показатель — ведь какого-то одного маркера точно недостаточно, потому что старение затрагивает все системы и органы. Чтобы выделить 10 искомых значимых маркеров, у каждого участника исследовали 362 показателя!

Прототип интегрального показателя протестировали в университете Констанца (Германия). Результаты исследования показали несколько интересных тенденций. К примеру, быстрее своих сверстников стареют люди с трисомией 21-й хромосомы (генетическое заболевание). Женщины старше 50 лет, которые получают гормональную заместительную терапию, биологически моложе сверстниц, которым ее не проводят. Кроме того, старение у женщин ускоряется курением (прямо пропорционально количеству выкуренных за жизнь сигарет).

Кроме того, показатель биологического возраста использовали, чтобы найти новые клинически значимые биомаркеры старения. Выяснили, что такие маркеры, как 25-гидроксивитамин D, липопротеины высокой плотности, доля Т-хелперов среди лейкоцитов начинают выбиваться из референсных значений с возрастом. А значит, как предполагают ученые, эти показатели непосредственно участвуют в старении.

Подобные работы могут в будущем открыть возможности для персонализированной профилактической медицины. Ведь существенное продление активной жизни — одна из главных нерешенных задач человечества.

