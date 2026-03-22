Клуб-середняк со средним тренером: что ждать от «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина

В Казани ждут титула восьмой год, в этот раз стартуют серией с «Трактором»

Фото: Динар Фатыхов

В понедельник «Ак Барс» начинает свой путь в очередном плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде трехкратным чемпионам турнира предстоит сразиться с челябинским «Трактором». Что надо знать о команде Анвара Гатиятулина, сопернике казанцев и шансах на чемпионство — читайте в материале «Реального времени».

«Ак Барс» не выигрывал трофей с 2018 года

Для тренерского штаба Анвара Гатиятулина нынешний плей-офф станет уже вторым с «Ак Барсом». В прошлом розыгрыше турнира казанская команда дошла до второго раунда, где проиграла московскому «Динамо» (2:4). Выступление было признано не слишком удовлетворительным и ходили разговоры о возможных увольнениях. Однако главный тренер Анвар Гатиятулин и генеральный менеджер Марат Валиуллин сохранили свои посты. Им двоим был выдан еще один шанс на исправление ситуации, поэтому следующий провал может стать для них фатальным.

Между тем «Ак Барс» не выигрывал в Кубке Гагарина с 2018 года. Совсем скоро будет уже восемь лет, как главный хоккейный трофей страны не приезжал в Казань. За это время команда успела лишь однажды дойти до финала и трижды закончить в 1/8 финала (поражение в стартовой серии). Неудачи заставили экспертов вычеркнуть «Ак Барс» из числа неоспоримых фаворитов. Если раньше «барсы» априори считались главными претендентами на титул, то сейчас идут в списках по остаточному признаку — то есть способны удивить.

Изменить к себе отношение команда Гатиятулина не смогла. В регулярном чемпионате «Ак Барс» финишировал третьим на Востоке и четвертым во всей лиге. Однако шансы на плей-офф все равно оцениваются ниже. «Металлург», «Авангард» и «Локомотив» выглядят гораздо мощнее. Есть большие сомнения, что в противостоянии с ними казанцы смогут победить четыре раза за одну серию.

Клуб-середняк

За эти восемь лет было много разговоров, не скатился ли «Ак Барс» в число середняков КХЛ. Об этом часто спрашивали у руководителей клуба, а также главных тренеров. Так, в свое время оправдываться пришлось и Олегу Знарку, и Зинэтуле Билялетдинову, и Анвару Гатиятулину. Все держали марку — команда всегда настроена бороться за трофей.

И только в нынешнем сезоне журналисты ни разу не спросили об уровне «Ак Барса». Ни генменеджера Валиуллина, ни тренерский штаб «барсов». Зачем спрашивать очевидное? «Ак Барс» окончательно превратился в середняка КХЛ. Об этом, кстати, многие эксперты предупреждали, когда в Казани доверились Гатиятулину. Хотя к уровню его компетенций вопросов нет, тренер никогда не ходил в числе топовых специалистов в России и не работал самостоятельно с грандами.

Но в этот раз у казанцев все сошлось воедино. Если открыть статистическую вкладку официального сайта лиги, то среди лучших в «регулярке» там от казанцев можно увидеть лишь двоих. Один из них — защитник Митчелл Миллер, которому впервые доверили чаще играть в атаке. Американец вошел в топ-5 снайперов среди игроков обороны. А второй — нападающий Дмитрий Яшкин (топ-3 по силовым приемам), которого лишили капитанской повязки в «Ак Барсе» и который проводит свой худший сезон в карьере. «Барсов» нет ни в списке лучших бомбардиров, ни в списке лучших вратарей и даже по коэффициенту полезности никого из команды нет.

Вот и получается, что у «Ак Барса» образца сезона-2025/26 средний по уровню тренер и средняя по статистике команда. И какой результат ждать с такими вводными?

В соперниках — прошлогодний финалист

В первом раунде «Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором». «Барсы» будут иметь преимущество домашней площадки: серия стартует двумя матчами в Казани. По итогам регулярного чемпионата казанцы финишировали третьими в Восточной конференции, тогда как челябинцы закончили турнир шестыми.

В прошлогоднем плей-офф «Трактор» дошел до финала, получив неофициальный титул главной выскочки турнира. В новый сезон команда входила уже в ранге одного из претендентов на Кубок Гагарина. Летом перед началом чемпионата казалось, что челябинцам остается только немного подрихтовать состав и заветный трофей будет завоеван. К тому же в клубе смогли сохранить звездного иностранного тренера Бенуа Гру, а также подписать известного по выступлениям в НХЛ вратаря Криса Дригера.

Только вот на деле «регулярка» у челябинцев не задалась. Вначале «выгнали» звездного голкипера, который чаще совершал ляпы, чем спасал ворота. А затем со своего поста ушел и Гру. Официально тренер ушел по семейным причинам, но в реальности это выглядело банальным признанием провала его работы. Чемпионат в итоге пришлось заканчивать с Евгением Корешковым, сумевшим хоть немного выправить игру «Трактора».

Челябинцы до последнего боролись с «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком» за право не попасть в первом раунде на «Авангард». Для этого надо было занять 5—6 места в конференции. Считается, что нет шансов победить в противостоянии с омичами, а вот с «Ак Барсом» и «Автомобилистом» вполне можно играть. В итоге к «Авангарду» отправился «Нефтехимик», а «Трактор» финишировал шестым и начнет плей-офф в Казани.

«Трактор» и «Ак Барс» равны, решающий фактор — вратари

С приходом Гатиятулина матчи «Ак Барса» с «Трактором» стали принципиальными. Челябинский клуб считается родным для тренера казанцев. Там он сделал себе имя в тренерской карьере и наработал себе приглашение в Казань.

Хватает принципиальных моментов и в составах. Так, летом «Трактор» выиграл борьбу за Джошуа Ливо. Казанцы тоже хотели подписать лучшего бомбардира прошлого сезона, но игрок выбрал другой вариант. Кроме этого, челябинцы забрали к себе Егора Коршкова, у которого не сложилась карьера в «Ак Барсе». А у «барсов» есть Илья Карпухин и Альберт Яруллин, еще недавно неплохо выступавшие за «Трактор». В плей-офф эти моменты важны, но на первый план выходят другие вещи.

Решающим в серии рискует стать игра вратарей. Ни у «Ак Барса», ни у «Трактора» нет уверенности в том, что голкиперы сыграют на топ-уровне. У казанцев нет опытного сменщика Тимуру Билялову, с трудом набирающему форму после травмы. А «Трактор» вовсе лишился «первого номера» до конца сезона: Сергей Мыльников получил тяжелое повреждение. Теперь невозможного ждут от Дмитрия Николаева, никогда не блиставшего стабильной надежностью.

В остальном команды абсолютно равны. В обороне у обоих есть игроки, способные сыграть надежно и результативно подключаться к атаке. Среди нападающих также хватает хоккеистов топ-уровня: Джошуа Ливо и Михаил Григоренко против Кирилла Семенова и Нэйтана Тодда, например. Сравнивать можно долго, но смысл один — составы практически идентичны по возможностям и мастерству.

В случае победы, в следующем раунде плей-офф «Ак Барс» вполне вероятно ожидает противостояние с минским «Динамо». Тренер минчан Дмитрий Квартальнов, когда-то уволенный из Казани, наверняка уже готовит план мести «барсам».