Татарстанская система защиты населения от ЧС теперь будет включать гражданскую оборону. Кабинет министров республики утвердил изменения в системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, расширив полномочия Комиссии по предупреждению ЧС и включив в ее задачи координацию действий по гражданской обороне.
Важным изменением стало расширение функций Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. Ведомство получило право учреждать и вручать ведомственные награды работникам министерства и другим лицам, оказывающим содействие в решении поставленных задач.
Также внесены изменения в порядок подготовки населения в области гражданской обороны, с акцентом на защиту в период мобилизации и действия военного положения.
