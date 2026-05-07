В Альметьевске запретят использовать электросамокаты и велосипеды 9 мая
Во время Дня Победы в Альметьевске введут временные ограничения на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает администрация города. Во время массовых мероприятий в местах их проведения будет полностью запрещена парковка и завершение аренды электросамокатов.
Мера коснется не только арендных электросамокатов, но и личных средств передвижения. В зонах, которые будут оцеплены, будет запрещено движение как электросамокатов, так и велосипедов. Ограничения будут действовать в течение всего праздничного дня, а снимут их сразу после завершения всех запланированных мероприятий.
— В целях повышения антитеррористической защищенности на период проведения праздничных мероприятий вводится уведомление об усилении досмотровых мероприятий в отношении служб доставки (курьеров) при въезде на режимные объекты и в учреждения города, — также сообщила администрация города.
Напомним, что в столице Татарстана — Казани — хотят ограничить скорость СИМ для курьеров. В частности, хотят ограничить скорость курьерских электробайков, сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на «деловом понедельнике».
