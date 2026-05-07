9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, включая «белый список»

9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, включая «белый список». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

7 и 8 мая отключать интернет не планируют, добавили в ведомстве. Однако при возникновении непосредственных угроз безопасности возможны оперативные ограничения.

— Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены, — говорится в сообщении.

Татарстанцы в День Победы также готовятся не только к торжественным мероприятиям, но и к возможным ограничениям связи. «Я думаю, сохранность нашей жизни и жизни наших близких, тех, кто пришел на мероприятие, важнее передачи информации друг другу», — заявила недавно вице-премьер республики Лейла Фазлеева.



Галия Гарифуллина