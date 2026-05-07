Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение

Ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания было удовлетворено

Экс-президент Франции Николя Саркози, занимавший эту должность в 2007—2012 годах, получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания было удовлетворено. Он не будет носить электронный браслет, с которым он должен был отбывать шесть месяцев реального срока по этому делу.

Напомним, в сентябре 2025 года Парижский суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы. В ноябре Апелляционный суд столицы Франции удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента Николя Саркози и постановил, что вместо заключения под стражу он будет находиться под судебным контролем.

Галия Гарифуллина