В Альметьевске реконструируют еще один мост через реку Степной Зай

16:16, 07.05.2026

В 2024 году администрация сообщала, что на капремонт моста на автодороге Русский Акташ — Азнакаево было направлено 382 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ утвердит проект реконструкции моста через реку Степной Зай в микрорайоне Урсала города Альметьевска. Документ на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Проект предусматривает комплексное обновление мостового сооружения, расположенного на улице Заречной.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Два года назад в Альметьевске уже реконструировали мост через эту реку на автодороге Русский Акташ — Азнакаево: в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был проведен капремонт за 382 млн рублей. Работы включали полную замену конструкций проезжей части, пролетов и опор моста.

Наталья Жирнова

ОбществоИнфраструктура Татарстан

