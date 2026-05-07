В Альметьевске реконструируют еще один мост через реку Степной Зай
В 2024 году администрация сообщала, что на капремонт моста на автодороге Русский Акташ — Азнакаево было направлено 382 млн рублей
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ утвердит проект реконструкции моста через реку Степной Зай в микрорайоне Урсала города Альметьевска. Документ на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.
Проект предусматривает комплексное обновление мостового сооружения, расположенного на улице Заречной.
Два года назад в Альметьевске уже реконструировали мост через эту реку на автодороге Русский Акташ — Азнакаево: в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был проведен капремонт за 382 млн рублей. Работы включали полную замену конструкций проезжей части, пролетов и опор моста.
