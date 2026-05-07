Объявили угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, Набережные Челны и Елабугу

В Татарстане с ночи действует режим беспилотной опасности

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, Набережные Челны и Елабугу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Жителей призвали принять меры безопасности.

— В городе снова звучат сирены в связи с угрозой атаки БПЛА. Также приостановлена работа общественного транспорта. Домофоны города открыты. Просим всех принять меры безопасности и укрыться внутри зданий, вдали от окон, — призвали в пресс-службе мэрии Нижнекамска.

Сегодня ночью в Татарстане ввели режимы ракетной и беспилотной опасностей. Первый отменили час назад, второй продолжает действовать. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Галия Гарифуллина