В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Такое решение приняли из-за высокой пожарной опасности лесов

Фото: Реальное время

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

— В период с 8 по 12 мая 2026 года на территории Республики Татарстан ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс), — говорится в сообщении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего выделяют пять классов пожарной опасности, 4-й — предпоследний.

Напомним, в Татарстане до 11 мая действует особый противопожарный режим. Жителям не разрешается разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Под запрет попало использование открытого огня для приготовления пищи в мангалах.

Галия Гарифуллина