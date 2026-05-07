МИД РФ выразил протест Армении из-за отсутствия «должной негативной оценки» на выступление Зеленского

Президента Украины выступил на мероприятиях ЕС в Армении, российская сторона назвала его речь «вопиющим поведением»

В Министерстве иностранных дел России состоялась встреча заместителя главы ведомства Михаила Галузина с послом Армении в России Гургеном Арсеняном, сообщает пресс-служба МИД РФ,

Российская сторона выразила решительный протест в связи с выступлением президента Украины Владимира Зеленского на мероприятиях ЕС в Армении.

— В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений, — сказано в сообщении. Посол Армении пообещал передать информацию о российском представлении в Ереван.

Напомним, что с 4 по 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и «ЕС — Армения», в которых принял участие и президента Украины Владимир Зеленский. В ходе мероприятий премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно общался с Зеленским на английском языке. Россия резко отреагировала на действия армянской стороны.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Пашиняна и Зеленского русофобами, а официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Армению в нарушении обещания не предпринимать шагов против Москвы. «Такой курс армянских властей рано или поздно приведет к необратимому вовлечению Еревана в антироссийскую линию Брюсселя со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями для самой страны», — заявила Захарова. После этого Пашинян заявил, что не приедет на парад Победы в Москву 9 мая, сославшись на участие в предвыборной кампании и запланированный отпуск.

Наталья Жирнова