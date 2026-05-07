В городах Татарстана «Бессмертный полк» пройдет заочно — исключением станет лишь Казань

В остальных городах республики акция состоится заочно

9 Мая шествие «Бессмертный полк» в Казани пройдет очно, в остальных городах республики оно будет заочным. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитетов по подготовке и проведению празднования Дня Победы в республике.



Напомним, традиционный парад на 9 Мая в Казани пройдет без военной техники. Вместо этого горожане смогут посмотреть на нее в рамках специальной экспозиции, которая будет доступна в течение всего праздничного дня.

Торжества 9 Мая начнутся с церемоний возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы — у Вечного огня, памятников Труженикам тыла, Матерям и вдовам, Советскому Солдату. Главная площадка развернется на площади Тысячелетия — туда казанцев приглашают уже к 9:00. В 10:00 начнется парад войск Казанского гарнизона.

Вечерняя программа на площади Тысячелетия стартует в 19:00. Завершится празднование в 22:00 салютом в акватории Казанки.

Галия Гарифуллина