Госавтоинспекция Казани напомнила об ограничениях на дорогах 7 мая — список улиц
Центральные улицы города будут перекрыты до 23:30
В соответствии с постановлением исполкома города Казани сегодня с 16:00 до 23:30 будет ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц города.
Ограничения коснутся следующих участков:
- площадь Тысячелетия и прилегающая территория улицы Баумана (от улицы Профсоюзной до улицы Батурина);
- улица Кремлевская Набережная (при необходимости);
- улица Декабристов (от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима, при необходимости);
- улица Декабристов (от улицы Комсомольской до площади Тысячелетия, при необходимости);
- улица Ташаяк (от улицы Московской до площади Тысячелетия);
- улица Право-Булачная (от площади Тысячелетия до улицы Чернышевского);
- улица Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до улицы Чернышевского);
- проезд между цирком и Центральным стадионом;
- парковка между Центральным стадионом и цирком (зона №227);
- парковочная зона у стадиона «Центральный»;
- местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.
Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.
Ранее в мэрии Казани рассказали, как изменится движение общественного транспорта 9 мая.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».