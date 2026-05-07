Госавтоинспекция Казани напомнила об ограничениях на дорогах 7 мая — список улиц

16:26, 07.05.2026

Центральные улицы города будут перекрыты до 23:30

Фото: Динар Фатыхов

В соответствии с постановлением исполкома города Казани сегодня с 16:00 до 23:30 будет ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц города.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • площадь Тысячелетия и прилегающая территория улицы Баумана (от улицы Профсоюзной до улицы Батурина);
  • улица Кремлевская Набережная (при необходимости);
  • улица Декабристов (от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима, при необходимости);
  • улица Декабристов (от улицы Комсомольской до площади Тысячелетия, при необходимости);
  • улица Ташаяк (от улицы Московской до площади Тысячелетия);
  • улица Право-Булачная (от площади Тысячелетия до улицы Чернышевского);
  • улица Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до улицы Чернышевского);
  • проезд между цирком и Центральным стадионом;
  • парковка между Центральным стадионом и цирком (зона №227);
  • парковочная зона у стадиона «Центральный»;
  • местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.
скриншот из канала Госавтоинспекции Казани в "Максе"

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.

Ранее в мэрии Казани рассказали, как изменится движение общественного транспорта 9 мая.

Наталья Жирнова

