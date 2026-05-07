Двух экс-министров обороны Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой

Смертный приговор с отсрочкой исполнения в Китае обычно заменяется пожизненным заключением

Фото: Рената Валеева

Экс-министров обороны Китая Ли Шанфу и Вэя Фэнхэ приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Их осудили по делу о получении и даче взяток, передает «Синьхуа».

Смертный приговор с отсрочкой исполнения в Китае обычно заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершает преступлений за время отсрочки, утверждает Reuters. При этом заключенным недоступны дальнейшее смягчение наказания или УДО.

Вэй Фэнхэ был главой Минобороны в 2018—2023 годах, Ли Шанфу сменил его в марте 2023 года.

Галия Гарифуллина