В США назвали Обаму создателем мифа о вмешательстве России в выборы

Аппарат директора Национальной разведки США выступил с резкой критикой в адрес 44-го президента Барака Обамы, обвинив его в создании мифа о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети X, сообщает ТАСС.

Поводом для публикации стали недавние высказывания Обамы в эфире телепрограммы Стивена Колберта, где бывший президент заявил о недопустимости политизации системы уголовного правосудия и использования прокуратуры для преследования политических оппонентов.

Ведомство также разместило ссылку на свой пресс-релиз от июля 2025 года. В этом документе утверждается, что ключевые фигуры администрации Обамы сфабриковали разведывательную оценку о влиянии России на выборы 2016 года и на протяжении нескольких лет поддерживали попытки делегитимизировать президентство Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного ареста своего предшественника Барака Обамы. По мнению действующего главы государства, Обама лично участвовал в фабрикации ложных обвинений о сотрудничестве Трампа с Россией.



Наталья Жирнова