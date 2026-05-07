Минкульт Татарстана определен единым органом по увековечению памяти участников СВО. Об этом сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева на заседании оргкомитетов по подготовке и проведению празднования Дня Победы.

В Татарстане идет работа над созданием памятника участникам СВО, недавно рассказала она. По словам Фазлеевой, конкретная локация для памятника в парке Победы уже выбрана. Теперь скульпторам предстоит определить его «посадку», масштабы и объемы.

— Минкульт Татарстана провел закрытый конкурс. На сегодняшний день есть 11 заявленных работ, которые представлены министерству. Проводится внутренний конкурс, для того чтобы определить вместе с участниками СВО, каким им хотелось бы видеть этот памятник, — поделилась вице-премьер.

