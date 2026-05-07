В мэрии Казани рассказали, как изменится движение общественного транспорта 9 мая

Автобусы №28 и 28а, троллейбус №2 будут закрыты

Фото: Динар Фатыхов

9 мая в Казани изменятся маршруты общественного транспорта. Это связано с ограничениями движения, сообщили в мэрии.

Так, автобусы №28, 28а и троллейбус №2 будут закрыты. Троллейбусы №3, 5, 7 с 11:00 до 17:00 будут доезжать до Варварьинской церкви, а троллейбус №8 — до сквера им.Тукая. Автобусы №46, 72 с 8:00 до 12:00 будут курсировать до ул. Железнодорожников.

Напомним, ограничения коснутся и личного транспорта. С 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости перекрывают движение на площади Тысячелетия, по Кремлевской набережной, улицам Декабристов, Ташаяк, Право-Булачной, Лево-Булачной и по проезду между цирком и Центральным стадионом. С 0:00 до 17:00 7 и 8 мая при необходимости перекроют движение по улице Театральной и площади Свободы.

Галия Гарифуллина