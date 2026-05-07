На шахте в Кузбассе произошло задымление — добыча угля приостановлена

На поверхность эвакуировали 110 человек, погибших и пострадавших нет

На шахте в Кузбассе произошло задымление, добыча угля приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— Поступило сообщение о задымлении в людском уклоне на глубине 80 метров на шахте ООО «шахта Алардинская» в г. Калтан, — говорится в сообщении.

На поверхность эвакуировали 110 человек, погибших и пострадавших нет. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 работников.

Следственное управление СК по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту инцидента на шахте «Алардинская» по признакам нарушения правил промышленной безопасности (ст. 217 УК), сообщили в его пресс-службе. По данным прокуратуры региона, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.

Напомним, в августе прошлого года на шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение конструкции на глубине 500 метров.



Галия Гарифуллина